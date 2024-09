Delegacia de Saúde revela existirem oito casos suspeitos de dengue em São Vicente

São Vicente notificou oito casos suspeitos de dengue. Os dados são da Delegacia de Saúde local, que indica que as notificações foram feitas na comunidade de Salamansa.

Segundo o delegado de Saúde, Elísio Silva, em conferência de imprensa realizada na tarde desta segunda-feira, as amostras foram enviadas para análise laboratorial na cidade da Praia.

“Consideramos oito casos suspeitos, enviámos os exames para o nosso laboratório na Praia, para confirmar se se trata de casos de dengue ou não. Estamos num quadro suspeito, porque a pessoa está a apresentar sintomas e veio de uma ilha onde há casos positivos. Quando é assim consideramos casos suspeitos. Só consideramos casos positivos com a confirmação do laboratório”, afirma.

O alerta surgiu a partir de uma notificação do HBS, com um paciente que apresentava sintomas, e que tinha viajado para uma das ilhas com casos positivos. Na sequência, a delegacia de Saúde deslocou-se para a comunidade para o despiste da população e pulverização das residências.

Elísio Silva afirma que a prioridade da delegacia de Saúde, neste momento, passa por realizar campanhas de despiste para verificar se a doença está a circular na ilha.

“Qualquer pessoa que sentir febre, dores musculares, e dores articulares deve dirigir-se ao centro de saúde de residência, onde será feito um teste de despistagem porque esta é altura para fazer um despiste da população para vermos se a doença está a circular na ilha ou não”, alerta.

Elisio Silva recorda que o mosquito transmissor da dengue circula em todo o país e chama a atenção da população para o reforço dos cuidados com focos de criação do mosquito.

A Delegacia de Saúde de São Vicente agendou uma megacampanha de limpeza para o dia 21 de Setembro, em toda a ilha, para eliminar possíveis focos transmissores da doença e “reforçar a campanha de prevenção e sensibilização”.