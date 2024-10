​Escola de Hotelaria e Turismo inicia novas formações para 115 pessoas

A Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde inicia na segunda-feira um ciclo de formações para 115 pessoas das várias ilhas de Cabo Verde e para jovens da Guiné-Bissau e de São Tomé e Príncipe.

De acordo com uma nota da referida escola, desse grupo, 46 jovens são provenientes da Guiné-Bissau e de São Tomé e Príncipe, no âmbito do pojecto de cooperação internacional, reforçando o intercâmbio de conhecimentos e promovendo a criação de redes profissionais entre os futuros profissionais do sector turístico.

“Esta iniciativa destaca a crescente importância da EHTCV como um centro de referência no espaço lusófono, apostando no fortalecimento de competências e na capacitação de recursos humanos para responder aos desafios do referido sector”, realçou.

De acordo com o mesmo documento, até Dezembro, a EHTCV contará com um total de 290 formandos, distribuídos pelos cursos de Guia de Turismo, Gestão de Alojamento Hoteleiro, Recepção de Alojamento, Cozinha /Pastelaria, Padaria e Pastelaria, Restauração e Bebidas, e Serviços de Andares e Lavandaria.

A EHTCV reforçou, igualmente, que nos seus mais de 13 anos de existência, já formou quase 10 mil profissionais com uma “componente teórica mas, sobretudo, com uma forte componente prática correspondendo à 75 por cento (%) do total da formação, através, das cozinhas industriais, restaurante pedagógico, residência de estudante e hotel escola localizado na cidade da Praia.

A EHTCV lembrou ainda que a sua residência de estudantes e hotel escola tem 24 quartos duplos com capacidade para 54 pessoas, três quartos superiores, 32 quartos triplos com capacidade para 96 pessoas e um apartamento T1, que proporcionam aos formandos uma “oportunidade de aprender fazendo, num ambiente real de trabalho, desenvolvendo competências requeridas pelo sector do turismo”.