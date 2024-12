Presidente da República destaca integração da comunidade cabo-verdiana em visita a Oeiras

​O Presidente da República sublinhou hoje a importância de promover uma integração positiva das comunidades cabo-verdianas em Portugal, durante uma visita ao município de Oeiras, visando reforçar o apoio às comunidades imigrantes e valorizar iniciativas locais.

José Maria Neves esteve na visita acompanhado do presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, do embaixador de Cabo Verde em Portugal, Eurico Correia Monteiro, e outras autoridades locais, tendo no início da visita, participado na missa na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, no bairro de Outurela, em hora da padroeira local, com a participação de dezenas de cabo-verdianos.

O Chefe de Estado reiterou a mensagem de que “a integração requer uma abordagem positiva e o compromisso colectivo de todos os intervenientes”, com vista a criar melhores oportunidades para as gerações futuras e fortalecer os laços entre Cabo Verde e Portugal, nomeadamente em Oeiras, onda reside uma “expressiva” comunidade cabo-verdiana.

“Essencialmente, estamos aqui para estar com as pessoas e promover as nossas comunidades, mostrando que é possível uma boa integração, se formos positivos, se trabalharmos para educar os nossos filhos e cumprirmos os nossos deveres enquanto cidadãos”, afirmou o Presidente da República, em declarações à Inforpress.

O Chefe de Estado cabo-verdiano elogiou os esforços do município de Oeiras na criação de condições para os imigrantes, nomeadamente nas áreas de emprego, formação profissional e habitação social, destacando também o papel essencial das lideranças comunitárias, das organizações não governamentais e das igrejas na garantia de uma integração eficaz.

“Tudo devemos fazer para aumentar a nossa influência, participando politicamente, estando nas juntas de freguesia, nas câmaras municipais e a nível central. Desta forma, conseguimos influenciar as políticas públicas e garantir uma melhor inserção das nossas comunidades”, acrescentou José Maria Neves.

No final da visita efectuada “no quadro da sua agenda de proximidade com as comunidades cabo-verdianas da diáspora e de promoção da cooperação descentralizada”, José Maria Neves enalteceu o trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal de Oeiras, em parceria com a comunidade cabo-verdiana, considerando que é “um exemplo a seguir por outros municípios”.

Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, considerou que a visita de José Maria Neves é “importante” para a comunidade cabo-verdiana que sente orgulho em receber o Presidente da República do seu país, e para o município, por ser uma oportunidade para mostrar os valores que se pautam no acolhimento e na integração de toda a comunidade.

“A visita do senhor Presidente da República é importante, porque os governantes e deputados, ainda a propósito dos distúrbios que houve há um mês e tal, ficavam todos embasbacados e encolhidos, porque diziam que não há políticas sociais nos bairros e eles não sabiam o que dizer, por uma razão, já que se visitavam e conhecessem a realidade não ficavam reféns daqueles que dizem que nos bairros municipais toda a criminalidade se justifica porque o Estado está ausente”, esclareceu.

No seu entender, o papel do Estado é financiar a câmara para construir casas, porque as políticas específicas de integração social, seja ao nível do desporto, a nível social, a nível da cultura ou a nível da educação, é às câmaras municipais que compete.

“Nós aqui assumimos a nossa responsabilidade, mas também nesse aspecto é importante para o Presidente da República ter este conhecimento”, concluiu, numa visita que terminou com um almoço oferecido pelo autarca em um restaurante de cabo-verdianos.

Trata-se do último ponto da visita do Presidente da República a Portugal, que iniciou na sexta-feira, 06, e que teve como um dos principais pontos a participação nas celebrações do centenário do antigo Presidente da República e antigo primeiro-ministro de Portugal Mário Soares, que aconteceu este sábado, 07, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.