Cabo Verde trabalha para harmonizar normas internacionais de segurança aérea estabelecidas pela ICAO - ministro

Cabo Verde está a trabalhar na harmonização das normas internacionais da segurança aérea estabelecidas pela Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO, sigla inglesa) para garantir a segurança do sector na região da áfrica ocidental.

A garantia foi dada pelo ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, que falava à imprensa momentos antes de presidir a abertura da 11ª reunião da Comissão da Agência de Investigação de Acidentes do Grupo do Acordo de Banjul (BAGAIA).

O encontro decorre até quarta-feira, 18, e contará com a presença dos países membros nomeadamente Cabo Verde, Gâmbia, Gana, Guiné, Libéria, Nigéria e Serra Leoa, para além de representantes da ICAO e outras organizações regionais de aviação.

Segundo o governante a reuinão tem por objectivo passar em revista as medidas implementadas a nível da segurança aérea na região da costa ocidental africana tendo como foco a harmonização das normativas recomendadas pela ICAO.

Explicou que a Comissão da Agência de Investigação de Acidentes do Grupo do Acordo de Banjul (BAGAIA) resultou do acordo de sete países da costa ocidental africana e visa promover e melhorar a segurança aérea na região investigando acidentes e incidentes de aviação.

Segundo o ministro, com a cooperação entre os estados membros, o país terá escala, capacidade e mais músculo para implementar tudo que seja normativo.

“Houve uma medida muito importante que foi implementada pelo Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos (IPIAAM) que é evitar a colisão de aves com aeronaves, é uma das medidas que pode parecer simples, mas tem uma importância extraordinária”, apontou

Assegurou que o trabalho feito neste sentido está a avançar tendo assegurado que outras normativas estão a ser implementadas para a harmonização de tudo o que diz respeito às normativas da ICAO.

Carlos Santos considerou ainda que o trabalho ao longo desses anos pelo Instituto de Investigação de Acidentes Aéreos e Marítimos a nível nacional e da Comissão da Agência de Investigação de Acidentes do Grupo do Acordo de Banjul a nível regional tem sido “satisfatório”.

“Nós estamos a trabalhar para que a BAGAIA continue a ganhar o seu espaço, ao lado do IPIAAM e um dos resultados que esperamos ter aqui é conhecer o estado de implementação de cada país e fazer com que normativos que são recomendados pela ICAO continuem a ser implementados”, precisou.

Tendo em conta que o sector tem um espaço enorme para crescer nesta região africana devido à pouca conectividade existente entre os países, sublinhou que Cabo Verde quer dar o seu contributo com o hub aéreo a ser implementado na ilha do Sal, e a partir da sua localização estratégica ligar esta região com outros países e outros continentes.

A reunião fornecerá uma plataforma para avaliar o progresso das atividades da BAGAIA, discutir metas estratégicas para o próximo ano e explorar maneiras de melhorar as capacidades dos estados membros na investigação de acidentes aéreos.

Promovido pelo ministério do Turismo e Transportes, através da Direcção Geral da Economia Aérea em parceria com a BAGAIA e o IPIAAM, a reunião contará ainda com a participação de investigadores de acidentes aéreos e especialistas técnicos, Observadores internacionais e parceiros estratégicos e Estados não-membros convidados.