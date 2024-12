Agentes prisionais manifestam-se pelo não pagamento de retroactivos

Agentes prisionais estagiários realizaram hoje uma manifestação em frente ao Ministério da Justiça, na Praia, e nas imediações das cadeias de Santo Antão, São Vicente, Sal e Fogo. Denunciam o que consideram ser uma "injúria e falta de dignidade" para com a classe, devido ao não pagamento do salário retroactivo referente ao estágio probatório de Janeiro a Outubro deste ano

Segundo o presidente do Sindicato da Indústria Geral, Alimentação, Construção Civil e Serviços (SIACSA), Gilberto Lima, o estágio probatório termina no dia 2, mas havia a promessa de que o pagamento seria feito no dia 21. No entanto, até hoje, 30 de Dezembro, o dinheiro ainda não foi recebido.

“Embora tenham deixado transparecer através dos órgãos da comunicação social que o dinheiro já estava pronto e até com previsão de pagamento, este não aconteceu. O dinheiro não caiu na conta dos trabalhadores, portanto, o que vejo é uma injúria perante uma classe muito especial e falta de dignidade para com a classe”, afirmou.

Gilberto Lima afirma que o Ministério da Justiça tem uma dívida de mais de 50 milhões de escudos para com os 99 agentes estagiários.

“O motivo da reclamação é que a partir de Janeiro até Outubro, não receberam. O que receberam foi o seu salário de 80% e partir daquela data os outros 80% de Janeiro a Outubro não receberam, e é isto que está sendo reivindicado, não é uma dívida de ontem para hoje é uma dívida que remonta a Janeiro de 2024”, apontou.

O SIACSA apela para que haja cumprimento dos acordos e ameaçou avançar para uma greve caso a situação não seja resolvida.

“O ministério nunca fugiu a esta responsabilidade, sempre afirmaram que resolveriam esta questão, agora o problema é ver algo no papel e outra coisa é ver na prática”, frisou.

A nível nacional, são 90 os agentes prisionais estagiários que aderiram à manifestação pacífica de hoje, exigindo o pagamento dos retroactivos e a nomeação definitiva. Recorde-se que no sábado o Governo informou que já garantiu a transferência de mais de 58 mil contos para satisfazer os compromissos com os agentes de segurança prisional na fase final do estágio probatório e com os subchefes de Nível I.