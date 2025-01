CCSL garante especial atenção aos oficiais de justiça e jornalistas neste novo ano

​A Confederação Cabo-verdiana dos Sindicatos Livres (CCSL) afirma que, em 2025, dará especial atenção às classes dos oficiais de justiça e dos jornalistas. A posição foi expressa pelo presidente da CCSL, José Manuel Vaz, durante uma conferência de imprensa realizada hoje, na Praia, para fazer o balanço da situação laboral no país e perspectivar o novo ano

“Ainda em 2025, a CCSL e os sindicatos filiados irão dedicar atenção especial à resolução das reivindicações justas dos profissionais, nomeadamente os oficiais de justiça e os reformados, assim como à implementação do novo Estatuto, da grelha salarial e de uma lista de transição mais justa para os jornalistas de Cabo Verde. O Governo, através da tutela, já manifestou publicamente a sua disponibilidade para dialogar com a classe jornalística. Também estaremos atentos aos funcionários da Direcção Nacional de Receita do Estado, visando o pagamento do suplemento remuneratório e o enquadramento justo dos funcionários da Direcção-Geral das Alfândegas”, afirmou.

Para este ano, o salário mínimo nacional aumentou para 17 mil escudos no sector privado e para 19 mil escudos no sector público, com efeito a partir de 1 de Janeiro. O líder sindical alerta os associados para estarem vigilantes quanto ao eventual incumprimento por parte da entidade patronal.

“Queria chamar a atenção e alertar os sindicatos filiados e os trabalhadores em geral para se manterem vigilantes quanto ao cumprimento integral deste acordo, uma vez que tem chegado ao nosso conhecimento situações em que algumas empresas, tanto do sector privado quanto público, têm praticado salários mínimos inferiores aos acordados em sede de concertação social, o que constitui uma violação grave desse acordo”, realçou.

A CCSL garante que continuará a trabalhar junto dos parceiros e alerta os trabalhadores para não assinarem nenhum contrato de trabalho nos seus serviços sem o devido conhecimento.