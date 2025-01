Polícia Municipal da Praia aplica mais de 2,6 milhões escudos em coimas durante operações de Natal e Fim de Ano

A Polícia Municipal da Praia (PM) aplicou 2.673.500 escudos em coimas e instaurou 33 processos de contraordenação que abrangem áreas como comércio, salubridade, trânsito, urbanismo e policiamento comunitário, durante as operações de fiscalização, realizadas no período da quadra festiva.

Conforme informou a Câmara Municipal da Praia, no âmbito do comércio a retalho, foram efectuadas 4.229 abordagens relacionadas à ocupação e venda ilegal na via pública. Além disso, 33 estabelecimentos comerciais alvo de queixas foram inspeccionados, resultando na apreensão de quatro alvarás.

Em termos de protecção da saúde pública, a PM monitorizou o abate de animais no matadouro municipal e fiscalizou a entrada de carnes verdes nos mercados. Foram identificadas carnes clandestinas bovinas e suínas no mercado de Achadinha, levando à remoção de vários pontos de venda na via pública.

No sector do trânsito, a mesma fonte aponta que a fiscalização abrangeu 2.407 viaturas, incluindo táxis e veículos de transporte de mercadorias. Trinta e quatro veículos foram bloqueados por estacionamento irregular em áreas de parquímetros, e 67.500 passageiros foram contabilizados nos transportes interurbanos ao longo do mês.

Quanto ao urbanismo, das 162 construções inspeccionadas, 30 foram embargadas por infracções como falta de licença ou alterações nos projectos, e 12 delas acabaram demolidas.

Além das acções de fiscalização, a PM realizou as actividades de policiamento comunitário.