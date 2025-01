Condições do mar obrigam cancelamento de viagem para o Fogo

A CV Interilhas anunciou hoje o cancelamento da viagem Santiago/Fogo/Santiago, agendada para esta quinta-feira, 9, devido às previsões que indicam ondulação intensa para a região do porto de Vale dos Cavaleiros, na ilha do Fogo.

“A CV Interilhas informa que, devido às condições meteoceanográficas adversas previstas para as próximas horas na região do porto de Vale dos Cavaleiros, na ilha do Fogo, conforme o Boletim Nº20250106 do IMNG, que indicam ondulação intensa e um agravamento significativo do estado do mar, a viagem Santiago/Fogo/Santiago, programada para o dia 09 de janeiro, está cancelada”, lê-se no comunicado da empresa.

Conforme escreveu a CV Interilhas no Facebook, o navio Liberdadi realizará apenas a viagem Santiago/Brava/Santiago, às 07h00 e às 14h00.