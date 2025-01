Mandingas de Ribeira Bote iniciam Carnaval

Os mandingas realizam, domingo, na zona de Ribeira Bote e arredores, um desfile que dá início à época do Carnaval em São Vicente.

Segundo Nilton Rodrigues, líder do grupo, citado pela Inforpress, tanto a Polícia Nacional como a Câmara Municipal de São Vicente já deram aval ao desfile, pelo que neste primeiro domingo vão concentrar-se na zona da Ribeira Bote e arredores, e nos seguintes privilegiarão as outras zonas até ao “enterro do Carnaval” a 9 de Março.

“Vamos sair dos estaleiros, seguir em direcção à Rua Fernando Ferreira Fortes, Policlínica, Avenida 12 de Setembro, frente ao estádio Adérito Sena, rotunda de Ribeira Bote e regressaremos aos estaleiros”, explicou. Antes do desfile há o tradicional almoço oferecido aos participantes no Clube da Ribeira Bote.

Nilton Rodrigues apela à paz e ao civismo dos participantes para que os desfiles decorram em tranquilidade e elevar cada vez mais esta tradição mindelense.

Sobre a segurança dos desfiles, o subcomissário da Polícia Nacional (PN) em São Vicente, Elvis Leite, assegurou que, em termos de planeamento, a PN vai adoptar o mesmo modelo de policiamento do ano passado tendo em conta que os desfiles decorreram na normalidade.

Também no domingo, à noite, o Grupo Carnavalesco Monte Sossego apresentará o enredo para o desfile do Carnaval 2025 na Avenida da Holanda.