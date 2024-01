Mandingas abrem estação carnavalesca com desfile pelas zonas de São Vicente

O grupo de mandingas de Ribeira Bote iniciou hoje o desfile pelas zonas de São Vicente cumprindo a tradição de abrir a época carnavalesca no primeiro domingo após a passagem de ano.

Liderado por Nilton Rodrigues, o grupo de homens e mulheres pintados de negro, saiotes de corda, adereços de pele, paus, conchas e ossos, saiu da Ribeira Bote e arrastou uma multidão que passou por Fonte Filipe, Chã d’Tiliza, Vila Nova dançando ao som de tambor cânticos e regressou à base na Ribeira Bote.

Em declarações à Inforpress, o líder do grupo mandingas da Ribeira Bote, Nilton Rodrigues, mostrou-se satisfeito com a adesão do público, porque, sublinhou, é prenúncio de bons desfiles que virão nos domingos seguintes até ao “enterro do Carnaval”.

“O desfile dos mandingas é um dos mais aguardados em São Vicente e hoje cumprimos a tradição de abrir o Carnaval num ambiente muito bom. Ao todo temos seis desfiles até o enterro do Carnaval e agora que estamos com uma direcção renovada queremos trabalhar para manter essa linha. Queremos fazer desfiles com boa adesão mas sempre num clima de paz, alegria e tranquilidade”, explicou Nilton Rodrigues.

Apesar do arranque, a mesma fonte disse que ainda está à espera de apoios financeiros do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e da Câmara Municipal de São Vicente para realizar os desfiles subsequentes e manter viva a tradição.

Isto porque, salientou, a direcção sempre realiza o tradicional almoço popular antes dos desfiles que também acarreta custos além de outras despesas.

Além dos mandingas, os grupos Oficiais do Carnaval de São Vicente já iniciaram os preparativos para os desfiles e muitos já apresentaram os respectivos enredos e figuras de destaque.

O grupo Cruzeiros do Norte vai desfilar o enredo “Dona Matemática governa tudo e rebola no Carnaval”, o Estrela do Mar, que celebra bodas de ouro, vai desfilar o enredo “EDM, Je t´aime”, numa espécie de declaração de amor ao próprio grupo e ao Carnaval de São Vicente.

O Monte Sossego, por sua vez, fará um desfile em torno da “Genética.cv”, desvendando a história e identidade do povo cabo-verdiano, o grupo Flores do Mindelo vai apostar no enredo “O baralho – os jogos são só do baralho? Vamos jogar com alegria e fair-play” e o Escola de Samba Tropical “A humanidade e o tempo – oli futur ta bem panhob”.