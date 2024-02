Sociedade Cabo-verdiana de Música assina protocolo cultural com LIGOC- SV

A Sociedade Cabo/verdiana de Música (SCM) e a Liga Independente dos grupos oficiais do Carnaval (LIGOC- SV) assinaram na terça-feira, 06, um protocolo de parceria cultural, no âmbito do Carnaval de São Vicente.

O acto da assinatura teve lugar na Delegação da SCM em Mindelo, São Vicente, e à assinatura do documento foi efectivada entre o presidente da Sociedade Cabo-verdiana de Música, Daniel Spencer e o presidente da Liga Independente dos Grupos Oficiais do Carnaval (LIGOC- SV), Marco Bento. A assinatura deste protocolo teve como objectivo primordial fortalecer as bases do cenário cultural cabo-verdiano, concentrando esforços na protecção e gestão eficaz das obras musicais, no âmbito do Carnaval de São Vicente. A Sociedade Cabo-Verdiana de Música e aLiga Independente dos Grupos Oficiais do Carnaval (LIGOC- SV), acreditam que esta colaboração será crucial para o desenvolvimento e preservação do património musical cabo-verdiano. O presidente da SCM aproveitou o ensejo para enfatizar a importância deste protocolo, realçando “que ambas as partes vão ganhar, particularmente os grupos carnavalescos que fazem parte da LIGOC, mas também os autores e compositores que têm um papel importante no Carnaval de São Vicente”. Por sua vez, o presidente da LIGOC-SV, Marco Bento, frisou “que há uma necessidade da protecção dos direitos autorais porque o Carnaval e as pessoas que o acompanham, que existem dentro dele, tem feito um trabalho meritório que é premiado pela protecção que a SCM está a dar-nos”. A SCM aproveita para agradecer o presidente da LIGOC por toda a abertura e pelo compromisso firmado durante a assinatura do protocolo de parceria.

