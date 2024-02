LIGOC-SV anuncia venda dos bilhetes para bancadas do Carnaval

​A Liga Independente dos Grupos Oficiais do Carnaval de São Vicente (LIGOC-SV) informou hoje que os bilhetes para ver os desfiles só serão vendidos em dinheiro vivo pelo que não se aceita pagamentos com cartão vinti4 e visa.

Em declarações à Inforpress, o presidente da LIGOC-SV, Marco Bento, explicou que a LIGOC-SV ainda não dispõe de um sistema electrónico para receber o dinheiro de venda dos bilhetes e pretende distribuir a verba dessa venda imediatamente aos grupos antes do desfile.

“Ainda não temos capacidade para receber, electronicamente, o valor, por isso fazemos a venda de bilhetes com dinheiro à vista para podermos fazer logo a distribuição aos grupos, para que eles possam utilizar esse montante antes do desfile”, explicou a mesma fonte aconselhando a pessoas a ir com dinheiro em mãos para comprar os bilhetes.

De acordo com a LIGOC-SV, as bilheteiras abrem a partir do dia 10 de Fevereiro, das 08:00 às 18:00. Para os desfiles do Samba Tropical, no dia 12 de Fevereiro, os bilhetes para ver o desfile na Rua de Lisboa custam 1.500 escudos, na Avenida Baltazar Lopes da Silva (ex-Rua Machado), 500 escudos e na Praça Nova 300 escudos.

No dia do desfile oficial, os bilhetes para a Rua de Lisboa custam dois mil escudos, para a na Avenida Baltazar Lopes da Silva 1.500 escudos e para a Praça Nova mil escudos.

Conforme a LIGOC-SV, cada pessoa poderá comprar o máximo de duas pulseiras, para cada dia. Cada pulseira corresponde exclusivamente a um único assento, não há preços diferentes para crianças ou idosos nem lugares marcados, as bancadas não dispõem de acesso para pessoas de mobilidade reduzida (cadeirantes), mas haverá zonas especiais ao longo do percurso.