Carnaval/São Vicente: Prémios monetários distribuídos pela organização totalizaram 3.770 contos

O montante total dos prémios distribuídos no Carnaval de São Vicente este ano atingiu 3.770 contos em distinções monetárias individuais e dos grupos concorrentes, de acordo com números compilados pela Agência Inforpress.

Desse valor, a maior fatia coube aos prémios individuais, 12 no total, com o montante de 1.970 contos, assim distribuídos: Melhor Bataria (250 contos), Melhor Música (100), Melhor Carro Alegórico (250), Melhor Carnavalesco (200), Mestre Sala (150), Melhor Porta-Bandeira (150), Melhor Rainha de Bataria (130), 2.ª Dama (100). 1.ª Dama (120), Rainha (200), Cavalheiro (120) e Rei (200).

A restante fatia dos prémios monetários coube aos grupos, no total de 1.800 contos, dos quais 600 contos para o primeiro classificado, 500 contos para o segundo, 400 contos para o terceiro, e 300 contos para o quarto classificado.

Contudo, o dinheiro envolvido nos prémios engloba ainda o pagamento de viagens internacionais, fins-de-semanas em hotéis e cartas de condução, para além de muitas outras distinções suportadas por empresas e parceiros da organização do Carnaval.

Ainda sobre a movimentação de valores na festa do Entrudo em São Vicente, sabe-se que os quatro grupos oficias que vão a concurso, mais a Escola de Samba Tropical, receberam a quantia de três mil contos, cada, dos cofres públicos para a realização do Carnaval, sendo dois mil contos disponibilizados pela Câmara Municipal de São Vicente, e mais mil subsidiado pelo Governo, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas.

O grupo carnavalesco Monte Sossego, que apresentou o enredo “Genética.CV- Ma casta de raça ê esse”, sagrou-se tricampeão do Carnaval de São Vicente, com 268,8 pontos, mais oito décimas que o segundo classificado, Cruzeiros do Norte.

Lista dos vencedores do Carnaval 2024 em São Vicente:

Melhor Bataria: Cruzeiros do Norte;

Melhor Música: Edson Oliveira (Cruzeiros do Nortes) e Constantino Cardoso (Monte Sossego);

Melhor Carro Alegórico: Grupo Monte Sossego;

Melhor Carnavalesco – João Brito e Valdir Brito (Monte Sossego);

Mestre Sala – Steven Évora – Estrelas do Mar; Porta-bandeira – Kátia Ferreira – Monte Sossego;

Rainha de Bateria: Rainha Bateria: Andreia Gomes (Cruzeiros do Norte), Mila Diogo (Estrela do Mar), Leidy Silveira (Flores do Mindelo) e Wendy Freitas (Monte Sossego);

Segunda-dama: Janelle do Rosário – Cruzeiros do Norte;

Primeira-dama: Neusa Matos – Monte Sossego;

Rainha do Carnaval – Derli Ramos – Monte Sossego;

Rei do Carnaval – Daniel Vitória – Cruzeiros do Norte;

Cavalheiro do Carnaval – Alan Silva - Monte Sossego

Vencedor do Carnaval – Monte Sossego, com 268,8 pontos

Segundo Classificado – Cruzeiros do Norte, com 268 pontos

Terceiro Classificado – Estrela do Mar, com 263,2 pontos

Quarto Classificado – Flores do Mindelo, 258,8 pontos.