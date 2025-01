A CV Interilhas informou, esta segunda-feira, 13, que o navio Chiquinho entrará em docagem obrigatória a partir desta quarta-feira, 15 de Janeiro, com o objectivo de garantir a segurança contínua do navio.

Segundo a CV Interilhas esta medida visa ainda assegurar a renovação dos seus certificados com as classes estatutárias e cumprir todos os requisitos técnicos e de segurança estabelecidos pelas exigências internacionais.

Com o objectivo de assegurar o cumprimento do modelo operacional e garantir a continuidade dos serviços, o navio Liberdadi substituirá o Chiquinho, cobrindo as viagens entre São Vicente e Santo Antão.

Por outro lado, a CV Interilhas informa que já iniciou um procedimento de verificação de pesagem no porto da Praia antes do embarque de viaturas nos navios. A pesagem será realizada 2 horas antes da viagem, na entrada do cais de cabotagem.

"Qualquer desvio de peso superior a 10% em relação ao talão de pesagem emitido pela Enapor, o acesso ao embarque será negado e a viagem será cancelada sem reembolso", avisa.

A mesma fonte realça que para garantir a segurança dos motoristas, tripulação e navio, o embarque das viaturas passará a ser executado exclusivamente pela equipa certificada do Grupo ETE.