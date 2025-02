Navio Chiquinho BL retoma operações após docagem periódica

A CV Interilhas anunciou que o navio Chiquinho BL retoma as suas operações hoje, com partida de São Vicente às 15h00, após a conclusão da sua docagem periódica obrigatória.

A docagem do Chiquinho BL foi um procedimento para garantir a segurança total da embarcação, a conformidade com os regulamentos internacionais e a renovação dos certificados estatutários exigidos pelas autoridades marítimas. Durante esse período, foram realizadas intervenções estruturais e operacionais fundamentais, assegurando que o navio regressa às suas atividades com máxima eficiência e segurança, conforme garantiu a empresa.

A CV Interilhas destacou que todas as intervenções foram conduzidas conforme os padrões estabelecidos pela Organização Marítima Internacional (IMO) e pela Convenção SOLAS, sob supervisão das sociedades classificadoras e do Instituto Marítimo e Portuário (IMP), autoridade marítima nacional.