UIF poderá ser reconfigurada como Agência de Inteligência Financeira - Governo

A Unidade de Informação Financeira (UIF), poderá ser reconfigurada para uma Agência de Inteligência Financeira. Posição expressa pela ministra da Justiça, Joana Rosa, à margem do Fórum Nacional sobre os Desafios e a Cooperação no Sistema de Prevenção e Combate à Lavagem de Capitais e Financiamento do Terrorismo, que acontece, hoje, em celebração dos 17 anos da UIF

“O que nós estamos a prever agora é repensar aquilo que é o figurino da Unidade de Informação Financeira hoje. Se ela poderá ou não ser reconfigurada para uma agência de inteligência financeira. Sendo uma agência de inteligência financeira, estar-se-ia também a ampliar o leque de competências e atribuições, desde logo, em matéria de cibercrime e da criminalidade transnacional. Portanto, há desafios novos com os quais temos de trabalhar, dentro da lógica nacional, mas também regional e internacional, para que possamos ter a unidade de informação financeira cada vez mais fortalecida”, afirmou.

Joana Rosa afirma que neste momento é preciso reforçar os mecanismos internos de lavagem de capitais.

“Neste momento, temos que reforçar os mecanismos internos de combate à lavagem de capitais, afectar a UFI com técnicos altamente qualificados, equipamentos actualizados também para o rastreamento de todas as movimentações bancárias suspeitas e actividades outras ilícitas que acabam por contribuir, como eu disse, para deturpar aquilo que é o ambiente de concorrência”, avançou.

Joana Rosa afirma que trabalhar estatísticas ainda é um desafio do país.

“A questão das estatísticas, ainda é um desafio do país, trabalhar a estatística dos tribunais, do Ministério Público, do GRÁ na Polícia Judiciária, como sabem, temos o Gabinete de Recuperação de Activos. As estatísticas também que devem ser fornecidas pelo Gabinete de Administração de Bens, que está dentro do Ministério da Justiça, portanto, o objectivo em matéria disso é combater o tráfico, trabalhar para que as pessoas com dinheiro e que queiram fazer a lavagem possam ser desapossadas dos bens”, frisou.

O Fórum Nacional sobre os Desafios e a Cooperação no Sistema de Prevenção e Combate à Lavagem de Capitais e Financiamento do Terrorismo é realizado no âmbito da celebração dos 17 anos da UIF e visa promover a integração entre os sectores financeiro, judiciário, policial e entidades não financeiras, assim como enfatizar as melhores práticas e normas de compliance no combate aos crimes de Lavagem de Capitais e Financiamento do Terrorismo.