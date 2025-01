Conferência vai clarificar relações entre Vaticano II e África

Uma conferência internacional pretende clarificar as relações entre o Concílio Vaticano II e África com novos trabalhos de investigação, em Dezembro, na Praia, anunciaram hoje os promotores.

“O impacto, a recepção e a implementação do Vaticano II em África ainda não receberam a atenção académica que merecem: as visões gerais ainda dominam a literatura, enquanto os estudos de caso permanecem escassos”, lê-se no convite para comunicações a apresentar no evento.

A assembleia ecuménica realizada entre 1963 e 1965 mudou vários aspectos da prática católica e a conferência internacional pretende rever os relatos que apontam para uma “participação marginal de África”, bem como avaliar o impacto no continente.

A conferência vai explorar, por exemplo, os contextos de descolonização e guerra fria.

Os temas sugeridos para comunicações incluem as relações Igreja-Estado e a reforma litúrgica em África, a educação clerical, celibato e apostolado leigo, assim como as representações de África no concílio e na comunicação social.

A conferência “Vaticano II e África: recepção, Impacto e Implementação” procura “reunir diversos especialistas, tais como historiadores, teólogos, juristas canónicos e jornalistas” num debate “de 1959 até aos dias de hoje”, acrescentam os promotores.

O evento vai decorrer entre 03 e 05 de Dezembro nas instalações da Biblioteca Nacional de Cabo Verde, organizado pela Academia Portuguesa da História, pelo Centro para a História da Sociedade e da Cultura da Universidade de Coimbra, Universidade de Cabo Verde e Universidade de Santiago.