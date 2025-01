Governo cria equipa de gestão para implementar o Programa de Apoio à Reforma Educativa Prioritária (PAREP-CV)

O Governo anunciou, no Boletim Oficial desta terça-feira, 21, a criação da equipa de missão para a Gestão do Programa de Apoio à Reforma Educativa Prioritária (PAREP-CV) como resposta às necessidades emergentes de melhoria da qualidade e acesso à educação no país, particularmente no ensino pré-escolar e no primeiro ciclo do ensino básico obrigatório.

De acordo com o documento, o programa conta com financiamento de 5 milhões de dólares da Parceria Global para a Educação (GPE), em parceria com o UNICEF, para o período de 2024 a 2029.

O programa busca universalizar a educação pré-escolar para crianças de 4 a 5 anos; melhorar a qualidade das aprendizagens no ensino básico, com foco em competências fundamentais como língua portuguesa e aritmética básica; garantir a inclusão de crianças com necessidades educativas especiais (NEE), para promover uma educação mais equitativa e inclusiva.

Além disso, segundo o Governo, o PAREP-CV se alinha aos compromissos internacionais de Cabo Verde, como a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, reforçando o direito à educação como pilar de coesão social e desenvolvimento humano.

A Equipa de Gestão do PAREP-CV será composta por até três membros, com competências em áreas como educação pré-escolar, gestão de projectos e análise de dados. O seu papel será planear, implementar, fiscalizar r as actividades do programa.

Os membros serão nomeados pelo ministro da Educação e trabalharão em estreita articulação com a Direcção Nacional da Educação (DNE), a Direcção Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão (DGPOG) e parceiros internacionais, como o UNICEF.

O Governo prevê que as reformas apoiadas pelo PAREP-CV contribuam para reduzir disparidades de literacia e competências científicas no ensino básico; consolidar a inclusão de crianças com NEE no sistema educativo; fortalecer o ensino pré-escolar, com impacto positivo no desempenho escolar e na qualificação dos recursos humanos a médio e longo prazo.

Relatórios periódicos serão submetidos ao financiador e parceiros locais, garantindo transparência e eficiência na execução.