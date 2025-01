​Presidente da República entrega insígnias da condecoração às Forças Armadas

O Presidente da República, José Maria Neves, entrega esta quinta-feira, 23, as insígnias às Forças Armadas, condecoradas com a Ordem Amílcar Cabral, Primeiro Grau, pelo Decreto Presidencial N.º 01/2025, de 7 de Janeiro.

Segundo uma nota da Presidência de República, a distinção, concedida pelo Mais Alto da Nação e Comandante Supremo das Forças Armadas, acontece por ocasião do Dia das Forças Armadas, assinalado a 15 de Janeiro, e no quadro dos 50 Anos da Independência Nacional e ainda da Semana da República.

“Trata-se de um reconhecimento da Nação à instituição castrense pelo relevante e destacado papel que vem desempenhando desde a independência do país, para cuja plena realização deu um decisivo contributo, no lançamento dos alicerces do desenvolvimento político, económico e social do país e na construção e consolidação do Estado de Direito Democrático”, frisa.

A mesma fonte ressalta que as Forças Armadas, através de sucessivas gerações de homens e mulheres que, por amor à Pátria, abraçaram a causa, têm servido Cabo Verde com lealdade e prontidão, constituindo-se numa das mais sólidas e prestigiadas instituições da República.

No dia 17 deste mês, o Chefe de Estado entregou as insígnias a um grupo de militares, também condecorados pelo mesmo decreto com a Medalha Jaime Mota de Mérito Militar, em diferentes classes, em reconhecimento ao seu contributo decisivo para a construção do Estado e o desenvolvimento do país.