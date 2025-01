Embaixador de Cabo Verde nos EUA confirma existência de cabo-verdianos que já receberam ordem de deportação

O embaixador de Cabo Verde nos Estados Unidos da América disse hoje desconhecer a lista de cabo-verdianos com ordem imediata de deportação dos EUA mas garantiu que existem sim cabo-verdianos que já receberam decisão do tribunal.

José Luís Livramento de Brito esclareceu este facto ao ser contactado pela Inforpress sobre uma lista que circula nas redes sociais dando conta que 314 cabo-verdianos deverão ser enviados ao País nos próximos dias.

De acordo com o diplomata, não há uma lista de deportação imediata, no entanto, muitos cabo-verdianos já têm uma ordem do juiz e só não foram deportados porque ainda não foram detidos pela polícia americana.

Conforme adiantou, o número vem acumulando com o passar dos anos e o que se pode confirmar é que só serão deportados se forem apanhados a cometer algum crime.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, José Filomeno Monteiro, afirmou na sexta-feira, 24, que o Governo está a trabalhar num plano de contingência para apoiar a comunidade cabo-verdiana nos Estados Unidos no que diz respeito a uma possível deportação de imigrantes ilegais.

Conforme avançou, grande parte dos cidadãos cabo-verdianos que residem nos EUA possuem uma situação legalizada, frisando que o Governo encara as escolhas feitas pelos Estados Unidos com "naturalidade", respeitando a soberania do país.

Já o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, reconheceu em entrevista à RCV, que as medidas anunciadas pela nova administração quanto à deportação ilegal suscitam alguma preocupação por parte das autoridades, mas assegurou que o país está preparado para acolher os possíveis repatriados.

O novo presidente Donald Trump, empossado no dia 20 de Janeiro, concedeu poder a agentes de imigração para também “deportar rapidamente” imigrantes beneficiados por programas de asilo do Governo anterior.

Segundo o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, na quinta-feira, 23, um total de 538 estrangeiros foram presos e 373 foram colocados sob detenção nas primeiras acções após decreto de Trump.

O republicano estabeleceu a meta de acelerar as deportações, chegando a um milhão por ano, considerado o dobro do máximo de deportações realizadas em um único ano nas últimas décadas, segundo dados do Departamento de Segurança dos Estados Undos da América.