Edição 1210

Destaque de manchete, esta semana, para a reportagem sobre as políticas migratórias adoptadas nos EUA e o receio da comunidade cabo-verdiana causado pelas possíveis deportações.

O medo não precisa de algemas. O discurso agressivo e as medidas migratórias já tomadas pelo presidente americano Donald Trump têm gerado pânico nas comunidades cabo-verdianas, que vivem momentos de incerteza. Perante o clima actual, conhecer regras, direitos e procedimentos é a melhor defesa contra uma eventual deportação, pelo que é fundamental haver informação correcta, rápida e certeira. É isso que os emigrantes defendem, ao mesmo tempo que apelam ao reforço da união, a “palavra-chave” em tempos difíceis. Além disso, há a preocupação de que aqueles que possam vir a ser repatriados de lá sejam recebidos com dignidade aqui, em Cabo Verde.

Também em destaque a entrevista com Paulo Figueiredo, presidente da Associação Cabo-verdiana de Empresas de Construção.

Planear numa época de incertezas é um dos desafios que os empresários cabo-verdianos enfrentam, mas não é único, como explica o presidente da ACEC nesta entrevista ao Expresso das Ilhas. Perspectivas, macroeconomia, a subida das taxas de juro, a fuga da mão-de-obra qualificada, mas também as oportunidades de investimento e a melhoria das ligações aéreas internas, são alguns dos temas desta conversa com Paulo Figueiredo.

Na Política damos destaque à remodelação governamental anunciada, esta segunda-feira, pelo Primeiro-ministro e as reacções dos três partidos com assento parlamentar.

Ulisses Correia e Silva anunciou mudanças no executivo. Há quatro caras novas no elenco governativo. Em reacção, o secretário-geral do MpD defende que as alterações surgem no momento certo, enquanto o PAICV considera que a remodelação peca por tardia. A UCID espera que os novos governantes “façam o que o país precisa”.

Abordamos, igualmente, o tema da Inteligência Artificial nas Universidades.

Hoje é cada vez mais comum o uso da Inteligência Artificial por alunos universitários. Assim sendo, a forma de estudar, pesquisar e realizar os trabalhos académicos já não é o que era. Mas como pode o ensino superior ajustar-se aos desafios que a IA apresenta?

Mas há mais para ler neta edição do Expresso das Ilhas. No Dia Nacional do Pescador contamos-lhe histórias de vidas feitas no mar e como as alterações climáticas as estão a afectar.

Em Santiago, há cada vez mais pescadores que utilizam os seus botes para realizar passeios turísticos, um complemento que ajuda a equilibrar as contas da vida e a escassez do peixe. Mingo e Nelito, no Tarrafal, são dois homens do mar que trabalham nesta actividade e nos falam da sua experiência e, claro, da pesca. Incontornavelmente, a conversa passa pelos desafios enfrentados e pelas alterações climáticas que se tornam cada vez mais evidentes e desorientam temperaturas, peixes e correntes marítimas.

A ler igualmente os artigos de opinião ‘Democracia, liberdade de expressão, ética e espaço público’ escrito por Clemente Garcia; ‘Transportes InterIlhas - A solução está no Futuro’ de Paulo Veiga; ‘A filosofia como sistema: Aristóteles’ da autoria de Carlos Bellino Sacadura; e ‘Da Sala de Aula para o Mundo’ de Brito-Semedo.