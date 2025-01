Boa Vista: Sal Rei escolhida para Cidade Capital Cabo-Verdiana da Juventude 2025

O Instituto do Desporto e Juventude (IDJ) anunciou esta terça-feira, em encontro com a Câmara Municipal da Boa Vista, que a cidade de Sal Rei foi oficialmente escolhida para ser a “Capital Cabo-Verdiana da Juventude 2025”.

A informação foi avançada na página oficial da rede social Facebook do IDJ, onde indicam que a administradora do IDJ, Mónica Vicente, que se encontra em missão na ilha, reuniu-se hoje com o presidente da câmara municipal, Cláudio Mendonça, para apresentar a iniciativa “Cidade Capital Cabo-verdiana da Juventude - CCCJ’', e estreitar os laços de colaboração.

A reunião também serviu, de acordo com a mesma fonte, para criar uma comissão para garantir a melhor implementação da iniciativa na ilha da Boavista, e delinear as acções para o sucesso do evento com vista à promoção do empreendedorismo, desporto, promoção de estilo de vida saudável, inovação e criatividade.

Segundo a publicação, a apresentação pública do "Sal-Rei - Cidade Capital Cabo-verdiana da Juventude 2025" está agendada para o dia 7 de Fevereiro, e vai marcar o início de um ano repleto de actividades voltadas para os jovens residentes na ilha, que culminará com o Fórum Nacional da Juventude.

A Câmara Municipal também usou a mesma plataforma para se pronunciar sobre o assunto, onde o autarca expressou o total compromisso em garantir que a ilha da Boa Vista acolha o evento com excelência.

“Este é um momento de grande significado para a juventude da Boa Vista. Queremos assegurar que as actividades programadas tenham um impacto positivo na vida dos nossos jovens, deixando um legado duradouro para toda a ilha”, declarou Cláudio Mendonça.

A “Cidade Capital Cabo-Verdiana da Juventude” é uma iniciativa que foi instituída pelo Governo de Cabo Verde em 2019, em parceria com o Escritório Conjunto do PNUD, UNICEF e UNFPA, e os poderes locais.

O objectivo é fomentar o intercâmbio e a mobilidade juvenil, promover o debate cívico e político entre jovens, incentivar a sua participação activa na sociedade e valorizar o conhecimento cultural mútuo entre diferentes regiões do país.