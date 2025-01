Investigador lança site onde reúne informação sobre pesca artesanal em Cabo Verde

​O investigador e antropólogo brasileiro João Paulo Silva lançou o Observatório da Pesca Artesanal de Cabo Verde. Trata-se de uma plataforma que compila e disponibiliza gratuitamente dados históricos, documentos e informações sobre as práticas de pesca artesanal no arquipélago.

Em entrevista à Rádio Morabeza, João Paulo Silva, que tem dedicado sua carreira ao estudo das comunidades de pesca locais, destaca que o Observatório se destina a preencher uma lacuna de informações sobre o sector.

“Eu venho reunindo uma ampla documentação sobre a pesca. No início, tive muita dificuldade de encontrar esses documentos e fiz muita pesquisa bibliográfica daqui do Brasil, fiz alguns mapeamentos de trabalhos que falavam sobre a pesca, mas ao longo do tempo fui-me interessando pela pesca na história e também fui aos arquivos públicos de Cabo Verde. Fui levantando documentos e informações sobre a pesca, dado que num quadro geral da historiografia eu não conseguia encontrar a Pesca da maneira que esperava que iria encontrar. Enfim, diante dessa documentação toda reunida, entendi por bem que deveria disponibilizá-la, para facilitar o caminho de novos pesquisadores”, explica.

A plataforma, segundo João Paulo Silva, adopta uma vertente colaborativa e incentiva a participação activa de outros pesquisadores para publicação de conteúdos, incluindo artigos, estudos e análises.

“Tenho um formulário ali para que as pessoas entrem em contacto, caso queiram adicionar documentos, para que o site se torne uma enciclopédia, mesmo”, refere.

Estimular o debate público sobre a situação dos pescadores e peixeiras do arquipélago, denunciar a situação de escassez de pescado dos mares do arquipélago, são outros objectivos do Observatório da Pesca Artesanal de Cabo Verde.