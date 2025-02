Ministro da Agricultura e Ambiente e Embaixador de Luxemburgo visitam a região Fogo/Brava

​O ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, e o Embaixador de Luxemburgo em Cabo Verde, Jean-Marie Frentz, efectuam de 03 a 07 de Fevereiro uma visita oficial à região Fogo/Brava.

Segundo uma nota de imprensa do Ministério da Agricultura e Ambiente, a visita tem como objectivo principal acompanhar de perto os projectos financiados pela Cooperação Luxemburguesa e conhecer as estruturas e as acções do Ministério da Agricultura e Ambiente (MAA) na Região Fogo/Brava.

Durante a sua estada, de 03 a 05 de Fevereiro, na ilha Brava, a delegação terá a oportunidade de dialogar com os responsáveis locais e avaliar os impactos das iniciativas de cooperação em andamento com destaque para o projecto de dessalinização da água do mar para abastecimento da população para consumo e para agricultura.

O projecto de dessalinização da água do mar para abastecimento à ilha Brava, integralmente financiado pela Cooperação Luxemburguesa, representa um investimento superior a 500 mil contos.

Depois da Brava a delegação estará, nos dias 06 e 07, na ilha do Fogo, onde estão previstos encontros com os agricultores da zona sul da ilha, reuniões com os presidentes das câmaras de São Filipe e de Santa Catarina, onde a questão da gestão da água de rega e a sua subsidiação poderá ser analisada.