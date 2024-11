Guarda Costeira transporta gestante da ilha Brava para a ilha do Fogo para receber cuidados médicos

O Centro Conjunto de Coordenação e Salvamento (JRCC) da Guarda Costeira informou esta terça-feira, em nota, que efectuou na segunda-feira, 04, o transporte de uma gestante da ilha Brava para o Fogo para receber cuidados médicos especializados.

De acordo com a mesma fonte, a solicitação foi feita por uma assistente social às 16h07 e o JRCC destacou o navio “Ponta Nhô Martinho” para a realização do transporte da gestante.

“A embarcação largou do Porto da Furna em direcção ao Porto do Vale dos Cavaleiros às 17h20. A paciente foi acompanhada por uma enfermeira e um familiar durante a travessia do canal. Na sequência o navio atracou no Porto do Vale dos Cavaleiros às 17h45”, informou ainda.

Conforme o JRCC, a paciente foi entregue às autoridades de saúde da ilha do Fogo dentro dos parâmetros e normas de segurança, sendo de seguida encaminhada para o Hospital Regional São Francisco de Assis.