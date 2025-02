Primeiro ninho de tartaruga Caretta caretta de 2025 registado no Maio fora da época habitual

A Fundação Maio Biodiversidade (FMB) informou hoje que no passado dia 16 foi registado o primeiro ninho da tartaruga-marinha Caretta caretta de 2025 na ilha do Maio, numa das praias do Parque Natural do Norte do Maio.

Para a fundação, este fenómeno inesperado, ocorrido fora da época habitual de nidificação, que normalmente tem início em Junho, levanta questões sobre o impacto das alterações climáticas nos padrões reprodutivos da espécie. A rápida resposta da comunidade local, aliada ao trabalho da Fundação Maio Biodiversidade, permitiu registar este acontecimento de grande relevância para a conservação das tartarugas marinhas. “O envolvimento da população na proteção dos recursos naturais da ilha reforça a importância da participação comunitária na preservação ambiental”, lê-se no comunicado.

