Plano de cooperação 2025 entre Cabo Verde e Nações Unidas estimado em 20 milhões de dólares

O Plano Conjunto para o ano 2025 entre Cabo Verde e as Nações Unidas prevê um orçamento de 20 milhões de dólares, informou, esta segunda-feira, a coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, Patrícia Portela de Souza.

A representante do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde avançou estas informações durante a primeira reunião do comité de pilotagem do ONE UN em Cabo Verde de 2025, que culminou com a assinatura do Plano Conjunto de Cooperação a ser implementado este ano.

O documento foi rubricado pela coordenadora residente das Nações Unidas em Cabo Verde e a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Miryam Vieira, esta segunda-feira.

Ao iniciar a sua intervenção, Patrícia Portela fez um balanço do plano implementado em 2024, apontando que foram alcançados “ganhos visíveis” nas áreas priorizadas, nomeadamente, a erradicação da pobreza através do apoio à expansão do Cadastro Social Único.

O marco importante em 2024, salientou, foi a inclusão de Cabo Verde no acelerador de trabalho e protecção social, com uma série de acções que foram feitas pelas agências, fundos e programas para avançar com a meta de erradicar a pobreza extrema no horizonte de 2026.

“Contribuímos, também, para a tomada de decisões políticas com informações, com dados relevantes e atempados, através do lançamento do Boletim Estatístico sobre a Proteção Social de Cabo Verde.Na saúde, gostaríamos de destacar a expansão do acesso aos serviços primários de saúde, lembrando que em 2022, os serviços de saúde atingiam 69% da população”, declarou.

A coordenadora residente informou que em 2024, 81% da população cabo-verdiana teve acesso aos serviços primários de saúde, indicando que a meta, de acordo com o quadro de cooperação, é atingir 91% até 2027.

Ressaltou ainda o apoio no desenvolvimento da estratégia de transição digital na educação, o novo Estatuto da Criança e do Adolescente, a expansão das áreas protegidas marinhas, melhoria das práticas de gestão ambiental, fortalecimento das cadeias de valor agrícola, o acesso à água, que beneficiou cerca de 26 mil pessoas e um aumento de 20% dos recursos destinados à iniciativa de gênero.

“A união desses esforços levou aos resultados que hoje temos. Em 2024, mobilizamos 16,4 milhões em doações e investimos 12,5 milhões de dólares.Além do apoio na mobilização de recursos, também, através dos parceiros, conseguimos impulsionar a cooperação sul-sul e triangular. Para 2025, pretendemos mobilizar 20 milhões de dólares, dos quais 14,1 milhões já estão assegurados”, garantiu.

Adiantou, por outro lado, que este ano vão ser priorizadas seis áreas essenciais para acelerar os ODS, incluindo a transformação digital, transição energética, inclusão social e sustentabilidade ambiental, visando o fortalecimento das acções integradas de grande alcance, com base na expertise e do mandato das agências do Sistema das Nações Unidas.

“Destaco também o trabalho que iniciamos em 2024 e vamos fortalecer esse ano de localização dos ODS, de impulsionar o desenvolvimento local a partir dos municípios onde as pessoas vivem e trabalham.Apresentamos hoje o Plano de Trabalho Conjunto para 2025, elaborado de forma participativa”, ressaltou.

Por seu turno, a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Miryam Vieira, destacou o engajamento de todos parceiros envolvidos na execução do Plano Conjunto de 2024, tendo realçado a importante parceria entre Cabo Verde e as Nações Unidas que este ano celebra 50 anos.

Reconheceu, no entanto, que os desafios são enormes, daí, ao seu ver, a necessidade de reforço das acções conjuntas, das parcerias existentes, por forma a garantir o cumprimento dos objectivos traçados para o desenvolvimento sustentável.

O Plano Anual de Trabalho Conjunto é um documento e instrumento de operacionalização do Quadro de Cooperação entre as Nações Unidas em Cabo Verde para um período de 5 anos.