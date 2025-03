Preço de peixe seco encarece prato tradicional de Cinzas

Enquanto o preço das verduras caiu, o do peixe seco disparou, tornando a preparação do prato tradicional de Cinzas um desafio para muitas famílias. Face aos altos custos, alguns ainda não decidiram se manterão a tradição, enquanto outros reclamam do peso no bolso.

A quarta-feira de Cinzas traz consigo a tradição de um prato especial, mas este ano muitos praienses enfrentam dificuldades para manter a tradição devido aos altos preços, especialmente do peixe seco. Eurídice, residente na Praia, admite que não fez as compras para a refeição de Cinzas. “Não há dinheiro. Por acaso o preço nem está assim tão exagerado, mas não há dinheiro. As verduras estão num preço super acessível, mas o peixe não está barato, o mais barato que podemos encontrar é por 1.300 escudos o quilo. Ir para o interior a comida de Cinzas, não é uma opção, até porque não tenho lá ninguém”. Eurídice admite que, se o preço do peixe tivesse diminuído na Feira de Cinzas da Praia, poderia até comprar nem que fosse um quilo. “O máximo que pude comprar foi o mel para comer com cuscuz porque se comprasse os ingredientes do prato de Cinzas ia afectar a minha compra para o resto do mês”, reflecte. José também quer manter a tradição, mas sente o peso dos preços no bolso. “Sim, vamos fazer a comida de Cinzas. As verduras estão num bom preço: mandioca e batata inglesa de terra. Compramos na Feira de Cinzas onde o preço é mais acessível que no mercado, mas o peixe mandamos vir da nossa ilha, Santo Antão”, diz. Para Lena, a preocupação com o preço é ainda maior, já que tem uma família numerosa para alimentar. “Eu quero fazer a comida de Cinzas, mas o peixe está muito caro. O mais barato que pudemos encontrar foi 1.300 escudos o quilo. O mel está entre 500, 600 e 700 escudos. Tenho muitos netos em casa, nem sequer posso carregá-los para levar para o interior comer Cinzas, então vamos fazer em casa. Mas em casa também somos muitas bocas e vamos gastar um bom bocado para fazer a comida de Cinzas”, conta. Vendedoras falam em preços acessíveis, com excepção do peixe A tradicional Feira de Cinzas da Câmara Municipal da Praia, que reúne comerciantes de várias regiões do país que encerra esta quarta-feira, oferece uma variedade de produtos frescos a preços acessíveis. Cizina, rabidante da Cidade da Praia e vendedora de couve, participa pela primeira vez na Feira e tem boas expectativas para até o final do dia. “Espero que os clientes apareçam, porque até agora a venda está mal. Espero que as pessoas venham para a feira e comprem. No ano passado não participei porque não sabia, mas este ano fizeram um convite para a inscrição, fiz e participo. A couve está a cinquenta escudos”, diz. Maria, também da Cidade da Praia, que participa todos os anos, garante que as verduras estão num preço acessível a todos os bolsos. “Tudo está barato, num bom preço e fresco. Estamos à espera apenas de clientes”, diz. Segundo Maria, a cebola de terra está por 140 escudos o quilo, a batata do Fogo, 200 escudos; tomate, 100 escudos; mandioca, 200 escudos; banana-verde, 200 escudos; couve entre 100 e 120 escudos; repolho, 100 escudos; e cenoura de terra a 120 escudos. “A papaia, que custava 300 escudos, estou a vender agora por 100 escudos o quilo”, exemplifica. Segundo esta vendedora, este ano os produtos estão mais baratos relativamente ao ano passado. “No ano passado não havia batata-de-terra e muitos produtos estavam mais caros, entre 140 e 160 escudos. Mas este ano, o produto mais caro é a batata-doce e o pimentão, o resto está tudo barato. Eu vendo frutas no mercado, mas todos os anos participo na Feira de Cinzas porque acho interessante, bonito e faço-o com todo o amor. Faço muito dinheiro e tudo que eu trago, graças a Deus, vende”, relata. Ana, que vende peixe seco, está optimista, mas reconhece que os preços estão elevados devido à escassez do produto. “O peixe está a custar entre 1.200 e 1.300 escudos o quilo porque este ano não há peixe. O mar esteve muito agitado e encontramos o peixe num preço mais elevado, por isso temos de vender assim. Mas o preço de verduras está mais baixo do que no ano passado e esperamos vender mais”, complementa. Santinha veio da Ribeira Grande de Santiago e trouxe produtos tradicionais, como mel e calda de cana. “Todos os anos participamos na feira e vendemos o mel a litro, bem como a calda, a 500 escudos. Trouxe cerca de 100 litros de mel, a mesma quantidade dos anos anteriores e costumo fazer um bom negócio aqui”, acrescenta. Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1214 de 5 de Março de 2025.

