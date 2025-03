​Governo lança concurso para construção do Centro de Saúde de Monte Sossego em São Vicente

O Governo lançou o concurso público para a construção do Centro de Saúde de Monte Sossego, na ilha de São Vicente que tem como objectivo atender uma população de mais de 22 mil habitantes das localidades de Monte Sossego, Monte, Craca, Atrás do Cemitério, Chã de Monte Sossego, Dji d`Sal, Campinho, Fonte Francês, Lazareto e Ribeira de Vinha, reforçando a oferta e a qualidade do serviço público de saúde da ilha.

O projecto, segundo uma nota do Ministério da Saúde, prevê uma infraestrutura moderna que incluirá um ambulatório geral, um ambulatório materno-infantil, um ambulatório de saúde sexual e reprodutiva, um ambulatório do adolescente, um serviço de apoio ao diagnóstico e tratamento médico, além de um serviço de apoio administrativo e outros serviços complementares, como lavandaria e área técnica.

O concurso público para a escolha da empresa responsável pela construção do centro de saúde foi lançado nesta quarta-feira, 12 de Março, pela Unidade de Gestão de Projectos Especiais (UGPE). As empresas interessadas terão até 24 de Abril de 2025 para apresentarem as suas propostas. O período de construção da obra está previsto para durar 10 meses a partir da data de consignação.

A obra será financiada pelo Banco Mundial, no âmbito do Projecto “Regional Segurança e Resiliência da Saúde na África Ocidental e Central”, com um investimento de 60 milhões de contos.

Ainda de acordo com a nota de imprensa, este projecto enquadra-se no Programa de Construção, Reabilitação, Ampliação e Equipamento de Estruturas de Saúde, conduzido pelo Ministério da Saúde, que tem como objectivo consolidar e adequar a rede de infraestruturas sanitárias do país às necessidades actuais e futuras.

O programa visa essencialmente melhorar o acesso aos cuidados de saúde e fortalecer a capacidade do sistema, garantindo a universalidade da cobertura, a integralidade das prestações e a otimização dos recursos técnicos e económicos.

“De recordar que o Governo tem apostado num vasto pacote de investimentos e infraestruturas no sector da saúde para ilha de São Vicente, com várias obras concluídas e em curso, designadamente a nova maternidade do Hospital Dr. Baptista de Sousa, o Centro Ambulatorial, a Central de Produção de Oxigénio Medicinal no HBS, a remodelação do Depósito Regional de Medicamentos, e a Comunidade Terapêutica de Ribeira de Vinha”, reitera-se na nota.