ADECO apela a uma transição justa para estilos de vida sustentáveis em Cabo Verde

A ADECO apelou, no âmbito do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, celebrado hoje, para uma transição justa e equitativa para estilos de vida sustentáveis em Cabo Verde. A organização defende a necessidade de garantir que essa mudança não sobrecarregue as camadas mais vulneráveis da população e defendeu a importância do consumo consciente para a proteção dos recursos naturais e o bem-estar social.

O tema deste ano proposto pelo ConsumersInternational é “Uma Transição Justa para Estilos de Vida Sustentáveis”. “A sustentabilidade não é apenas uma escolha ecológica ou económica, mas sim uma escolha de justiça social”, defende a ADECO num comunicado. Segundo a associação, é necessário o acesso equitativo aos direitos básicos como alimentação, água, saneamento, educação e saúde. A organização reforça que a protecção dos recursos naturais deve estar no centro das decisões diárias de cada cidadão e de políticas públicas voltadas para um desenvolvimento sustentável. Dada a vulnerabilidade do arquipélago aos impactos climáticos e económicos externos, a ADECO sublinha a necessidade de medidas adaptadas ao contexto local. Entre os principais desafios e soluções apontadas, destaca a sustentabilidade local, incentivo ao uso de energias renováveis, gestão eficiente dos recursos hídricos e combate ao desperdício. Também destaca a inclusão de comunidades vulneráveis com a garantia de acesso à água potável, energia limpa e informação transparente, com especial atenção às zonas periurbanas, rurais e ilhas periféricas; equidade na transição ecológica com adefesa de políticas que evitem sobrecarregar famílias de baixos rendimentos e promovam parcerias justas entre setores público, privado e sociedade civil e salários dignos. A ADECO assegura que pretende continuar a sua missão por meio de campanhas de sensibilização, advocacia por políticas públicas e projectossustentáveis. Nesse sentido, a organização apela aos consumidores que priorizem os produtos locais e sustentáveis, reduzindo o desperdício e apoiando iniciativas comunitárias. Às empresas, apela a adopção de prácticaseco-eficientes, investir em energias renováveis e oferecer produtos e serviços acessíveis e inclusivos. Ao Governo e autarquias a ADECO apela à priorização de investimentos em infraestruturas resilientes e políticas de protecção aos consumidores mais vulneráveis.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.