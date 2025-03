EDEC lidera ranking das empresas maior número de reclamações em 2024

A Associação para Defesa do Consumidor (ADECO) divulgou hoje o ranking das empresas mais reclamadas no país, destacando a EDEC – Empresa de Distribuição de Electricidade de Cabo Verde como a líder em queixas durante o ano de 2024.

O levantamento, que faz parte da celebração do Dia Mundial do Consumidor, registou um total de 31 reclamações em 2024, sendo a maioria relacionada às distribuidoras de água e eletricidade.

Num comunicado, a ADECO especifica que em 2024 houve menos 11 queixas do que no ano de 2023, em que foram registados 42 queixas.

A EDEC recebeu seis queixas, principalmente relacionadas a valores excessivos na facturação e danos a aparelhos devido a falhas no fornecimento de electricidade.

Em segundo lugar ficou a Água e Energia da Boavista (AEB) com quatro reclamações, seguida deÁguas de Santiago (AdS), com três queixas, também motivadas por problemas relacionados à facturação e falhas no fornecimento.

A Bestfly, empresa de transporte aéreo, ocupa a quarta posição, com reclamações sobre atrasos no reembolso de bilhetes de passagem. Já a lista segue com queixas contra sectores como bens de consumo, saúde, autopeças, informática, serviços postais e turismo.

Relativamente à resolução das queixas, a ADECO conseguiu solucionar 28 das 31 reclamações registradas, com 14 delas sendo resolvidas a favor dos consumidores.

Segundo a ADECO as empresas que mais colaboraram para resolver as queixas dos consumidores são a EDEC, AdS e AEB, enquanto a Bestfly e a Agência de Viagens Girassol não cumpriram com o dever de resposta