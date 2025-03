Cabo Verde faz “balanço positivo” da participação na BTL e perspectiva novos negócios

A administradora executiva do Instituto de Turismo de Cabo Verde (ITCV) considerou que participação do país na 35.ª edição da Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL) é “francamente positiva” e que pode resultar em futuros negócios.

“A nossa presença na BTL 2025 foi extremamente vantajosa. Os operadores turísticos cabo-verdianos tiveram a oportunidade de estabelecer contactos promissores que, acreditamos, se traduzirão em negócios futuros”, afirmou Vânia Rodrigues, em declarações à Inforpress sobre o evento que decorreu em Lisboa de 12 a 16 de Março.

Segundo a responsável, durante o evento Cabo Verde destacou-se pela promoção da sua cultura e gastronomia, proporcionando aos visitantes uma “experiência autêntica” do arquipélago.

“A nossa estratégia de promoção cultural e gastronómica atraiu muitos visitantes ao nosso stand, reforçando o interesse pelo nosso destino”, destacou a administradora sobre a BTL, que nos primeiros dias contou com a presenta do ministro do Turismo e Transportes, José Luís Sá Nogueira, e do presidente do ITCV, Jair Fernandes.

Vânia Rodrigues sublinhou ainda a importância da participação de Cabo Verde neste tipo de eventos para o fortalecimento do sector turístico nacional, sendo que, conforme a organização, a BTL 2025 contou com a participação de 100 destinos internacionais e recebeu cerca de 85 mil visitantes.

“Estar presente na BTL permitiu-nos reforçar a nossa posição no mercado internacional e captar novas oportunidades de negócio para o turismo cabo-verdiano”, sustentou, lembrando que Cabo Verde tem participado há vários anos em todas as edições do evento na capital portuguesa.

Cabo Verde foi o país convidado na edição de 2024 da BTL, reforçando a sua posição estratégica no mercado turístico português, e nesta edição, a 35.ª, foi Cuba o destino internacional convidado.

Considerada o maior evento de turismo em Portugal e um dos mais relevantes a nível internacional, a BTL reúne profissionais, expositores e visitantes de todo o mundo, com o objectivo de, conforme a organização, “expandir a notoriedade e a atractividade internacional da feira, tornando-a um ponto de encontro estratégico para o sector do turismo”.

Promovida pela Fundação AIP, a 35ª edição da BTL decorreu na Feira Internacional de Lisboa (FIL), Parque das Nações.