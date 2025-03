Evandro Monteiro é o novo director e PCA do HAN

O Governo nomeou Evandro Monteiro para assumir as funções de Director e Presidente do Conselho de Administração do Hospital Universitário Agostinho Neto, em substituição de Gabriel Gonçalves, cujo contrato de gestão foi cessado.

A nomeação foi oficializada no Boletim Oficial desta quarta-feira, 19. Segundo o documento, a nomeação visa assegurar o bom funcionamento do Conselho de Administração do Hospital Agostinho Neto, órgão deliberativo responsável pela definição das directrizes e estratégias do hospital. A mudança visa também imprimir novas orientações à gestão dos serviços, tornando as políticas adoptadas mais eficazes. Evandro Monteiro é licenciado em medicina, com formação especializada em cirurgia geral-urgência. Substitui Gabriel Gonçalves que tomou posse em Fevereiro de 2024.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.