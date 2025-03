Grupo FACUL chega a Cabo Verde com ensino à distância

O Grupo FACUL, presente em seis países, incluindo três PALOP, anunciou ao Expresso das Ilhas a sua entrada no mercado cabo-verdiano. O grupo, que actua em diversos sectores, chega ao país com uma forte aposta na educação, oferecendo ensino à distância e publicações académicas.

A Facul traz para Cabo Verde um modelo de ensino que combina formação à distância e presencial, com parcerias internacionais que garantem certificações reconhecidas.

“A grande vantagem é que temos convénios com várias instituições de renome, o que permite que quem faça formação connosco tenha certificação internacional, sem necessidade de deslocação para o estrangeiro”, explicou o PCA, Venceslau Andrade.

O grupo pretende oferecer cursos nas áreas de Direito, Tecnologia da Informação (IT), Economia e formação especializada.

“A nossa metodologia inclui professores locais para adaptar os conteúdos programáticos à realidade cabo-verdiana”, disse.

Sobre a autorização da Agência Reguladora do Ensino Superior(ARES), o PCA afirmou que o grupo está em processo de diálogo com as entidades competentes.

“Vamos apresentar o nosso produto, que já existe e opera em outros países, e acreditamos que, com as boas relações entre Cabo Verde e Portugal, teremos um bom encaminhamento”, sublinha.

O Grupo Facul já iniciou operações no sector imobiliário em São Vicente, onde está a construir um edifício com 18 apartamentos.

“Está tudo a correr bem e acreditamos que a Praia será o próximo destino”, revelou.

A chegada do grupo ao país representa, segundo Venceslau Andrade, uma oportunidade de intercâmbio e aprendizado mútuo.

“Queremos também aprender com Cabo Verde. Esperamos que a Morabeza funcione connosco, que nos critiquem e nos ajudem a melhorar”, assegurou.

Com seis anos de actuação, a FACUL já formou milhares de alunos em Angola, incluindo trabalhadores do sector público. Em Cabo Verde, as inscrições para os cursos já estão abertas, e a editora do grupo lançou esta sexta-feira, 28, a sua primeira obra no país, com o autor Casimiro de Pina.

A apresentação oficial do grupo aconteceu na tarde desta sexta-feira, na Biblioteca Nacional.