Cabo Verde adopta tecnologia ADS-B da Aireon para modernizar gestão do tráfego aéreo

Cabo Verde passa a integrar o grupo de países que utilizam a tecnologia ADS-B da Aireon para monitoramento em tempo real do tráfego aéreo. A iniciativa, resultado de uma parceria entre a empresa nacional de Aeroportos e Segurança Aérea (ASA) e a Aireon, visa reforçar a segurança e a eficiência na FIR Oceânica de Sal.

Segundo a Aireon, o país une-se a outras autoridades de navegação aérea (ANSPs) que já utilizam essa tecnologia, incluindo a NAV Portugal, a ASECNA na África e Cayenne na América do Sul.

Com os dados ADS-B da Aireon, Cabo Verde poderá monitorizar em tempo real o tráfego aéreo, proporcionando melhorias substanciais na gestão operacional e no controlo de segurança.

Segundo Don Thoma, CEO da Aireon, a parceria com a ASA reforça o compromisso do país com operações aéreas mais seguras e eficientes.

“Agradecemos à ANSP de Cabo Verde, a ASA, pelo compromisso com operações aéreas seguras, eficientes e sustentáveis. Estamos ansiosos para trabalhar em colaboração com a equipa no país e com outros clientes da região para trazer ainda mais benefícios para a comunidade da aviação”, afirmou Thoma, citado pela Aireon.

Por sua vez, o CEO da ASA, Moisés Monteiro, disse que a implementação dos dados ADS-B da Aireon reflete o compromisso de Cabo Verde e da instituição em melhorar e modernizar a gestão do tráfego aéreo na região.

“Graças a essa solução inovadora da Aireon, poderemos aumentar a segurança e a eficiência na FIR Oceânica de Sal, com vigilância em tempo real em todo o espaço aéreo sob a nossa responsabilidade”, complementou.

A Vigilância Dependente Automática por Radiodifusão (ADS-B) é uma tecnologia padronizada internacionalmente e reconhecida como uma forma barata de se realizar vigilância similar ao radar, inclusive sobre locais onde a vigilância por radar convencional não é adequada.