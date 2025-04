Esclarecimento

AINDA AS TERRAS RARAS

Uma notícia recente pôs novamente o tema das terras raras na ribalta.

O artigo escrito pelo Expresso das Ilhas, e publicado na edição 1215, de 12 de Março, teve início num mapa do Financial Times e baseou-se, inteiramente, em estudos já publicados sobre o tema. A Dra. Vera Alfama teve a amabilidade de me encaminhar para algum desse material científico, e só aparece citada porque fez observações pertinentes que 'coloriram' o artigo, mas em nenhum momento é identificada como sendo uma especialista na matéria. Todas as informações presentes no texto, reitero, provêm de trabalhos científicos, nomeados, alguns deles facilmente acessíveis online.

Jorge Montezinho