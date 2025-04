Colisão entre autocarros de transporte escolar em Chã de Tanque provoca ferimentos a vários alunos

Um aparatoso acidente de viação entre dois autocarros de transporte de alunos ocorreu neste início de tarde em Chã de Tanque, no interior de Assomada (Santa Catarina de Santiago), provocando ferimentos a um número de ocupantes ainda não quantificado.

Segundo apurou a Inforpress no local junto do comandante regional da Polícia Nacional, Aguinaldo Antunes, as duas viaturas transportavam alunos do ensino básico e secundário no sentido Rincão-Cidade de Assomada, tendo o segundo autocarro embatido contra o primeiro que estava imobilizado, pelo que ambas as viaturas tombaram ribanceira abaixo.

Os alunos ocupantes estudam no Liceu Amílcar Cabral e na Escola Técnica, dois estabelecimentos escolares situados em Assomada.

Os feridos já foram socorridos e transportados para o Hospital Regional Santa Rita Vieira, e Delegacia de Saúde no centro de Assomada, no mesmo concelho, mas, segundo avançaram à Inforpress, tudo indica que não tenha havido feridos graves.