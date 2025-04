Santa Catarina: Maioria das vítimas de acidente em Chã de Tanque já teve alta

A directora clínica do Hospital Santa Rita Vieira assegurou hoje que a maioria das vítimas do acidente ocorrido em Chã de Tanque (Santa Catarina) já teve alta, e a que apresentava um quadro reservado, encontra-se estável.

Segundo a médica Janaína Vicente, dos 72 pacientes, nove foram enviados, sexta-feira, para o Hospital Universitário Agostinho Neto (HUAN), na cidade da Praia, um deles com quadro reservado, que apresenta-se hoje já em situação estável.

A mesma fonte informou ainda que outros cinco foram para avaliação com ortopedista, dois para realização de exames de Tomografia Computorizada (TAC) e um outro para avaliação maxilo facial.

Entretanto, 61 acidentado já tiveram alta, com orientações de seguimento durante as primeiras 24/48 horas, enquanto outros dois pacientes continuam ainda hospitalizados no HSRV, devendo ser transferidos para o HUAN para realização de exame de TAC e outro para avaliação de ortotraumatologia.

“Mas todos estão estáveis. Os que já tiveram alta devem manter o seu repouso em vigilância”, concluiu a médica.

O acidente de viação ocorrido esta sexta-feira, envolvendo dois autocarros escolares, propriedades da Câmara Municipal de Santa Catarina e da Delegação Escolar, transportavam alunos do ensino básico e secundário no sentido Rincão-Cidade de Assomada, tendo o segundo autocarro embatido contra o primeiro que estava imobilizado, pelo que ambas as viaturas tombaram ribanceira abaixo.

Ao todo foram 72 feridos, dos quais 69 estudantes, um professor e dois condutores, que primeiramente foram socorridos para o Hospital Regional Santa Rita Vieira e à Delegacia de Saúde no centro de Assomada, no mesmo concelho.