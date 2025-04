Hospital Santa Rita Vieira regista 72 feridos do acidente entre dois autocarros escolares em Chã de Tanque

Setenta e dois feridos deram entrada hoje no Hospital Regional Santa Rita Vieira (HRSRV), quatro dos quais transferidos para o Hospital Universitário Agostinho Neto, na Cidade da Praia, resultante do aparatoso acidente entre dois autocarros de transporte escolar.

Segundo a directora do HRSRV, Izequiela Pinheiro, os primeiros acidentados deram entrada no hospital depois das 13:00, visto que, muitos deles primeiramente foram transportados para a Delegacia de Saúde de Santa Catarina, na cidade de Assomada.

Dos quatro transferidos para o HUAN, na Praia, esta responsável avançou que um inspira mais cuidados, por apresentar um quadro de politraumatismo, dois foram para avaliação de orto-traumatologia e o outro para avaliação maxilo-facial.

Quanto aos restantes 68, informou que estão estáveis, foram submetidos a exames laboratoriais e de radiologia e três já receberam alta hospitalar. Espera dar alta a mais um grupo e os que inspiram mais cuidados vão continuar na observação, acrescentou.

Neste momento, aquela responsável pede tranquilidade por parte da população e dos familiares, afirmando que a equipa hospitalar está a trabalhar para atender e intervir onde é necessário, ressaltando que todos os médicos e enfermeiros das enfermarias do hospital estão neste momento no serviço de urgência e caso seja necessário accionam as outras delegacias da região para apoios.

Sobre o transporte dos acidentados, informou também que estes foram socorridos pelas ambulâncias que têm disponíveis e pelo serviço dos bombeiros que estiveram no local.

No local do acidente, o comandante regional da Polícia Nacional, Aguinaldo Antunes, tinha informado à Inforpress que os dois autocarros escolares, propriedades da Câmara Municipal de Santa Catarina, transportavam alunos do ensino básico e secundário no sentido Rincão-Cidade de Assomada, tendo o segundo autocarro embatido contra o primeiro que estava imobilizado, pelo que ambas as viaturas tombaram ribanceira abaixo.

Os feridos primeiramente foram socorridos para o Hospital Regional Santa Rita Vieira e Delegacia de Saúde no centro de Assomada, no mesmo concelho.