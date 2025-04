CV Interilhas inicia hoje plano de contingência para garantir ligações marítimas no Sotavento

A CV Interilhas inicia hoje a implementação de um plano de contingência para assegurar as ligações marítimas entre as ilhas Maio, Fogo e Brava, face à suspensão das operações do navio Liberdadi, que se encontra fora de serviço.

O plano envolve a alocação parcial do navio Dona Tututa à Linha Sotavento, permitindo a retoma das viagens a partir de hoje. A primeira ligação será entre Santiago e Maio, com partida prevista para as 14:00, seguida do regresso de Maio para Santiago às 17:00. Ainda no mesmo dia, está programada uma viagem de Santiago para o Fogo às 21:00. Na sexta-feira, 25, o navio realizará a ligação entre Fogo e Brava, às 04:00, regressando da Brava para o Fogo, às 06:00. Posteriormente, seguirá do Fogo para São Vicente, às 08:00. A CV Interilhas alertou que a integração do navio Dona Tututa na Linha Sotavento implicará ajustes na programação da Linha Redonda, que liga as ilhas de São Vicente, São Nicolau, Sal, Boavista e Santiago. Em nota, a empresa reafirmou o seu compromisso com a continuidade do serviço público, a segurança e a eficiência operacional, mesmo em contextos de “elevada complexidade técnica”.

