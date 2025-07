Navio Kriola retoma operações na linha de Sotavento na próxima segunda-feira

O navio Kriola deverá retomar as operações de transporte marítimo na linha de Sotavento na próxima segunda-feira, 7 de Julho, anunciou esta quinta-feira a CV Interilhas, que garante estar a concluir os últimos procedimentos para o regresso em segurança da embarcação ao serviço público.

De acordo com um comunicado da empresa, o navio encontra-se actualmente atracado no Porto Grande, em São Vicente, em fase final de aprontamento técnico. Após a conclusão dos trabalhos de docagem nos estaleiros da CABNAVE a 30 de Junho, os testes de estanqueidade iniciais não foram positivos, o que levou à reentrada do navio a seco para novas verificações e reparações no casco.

Estas intervenções, conforme a mesma nota, foram concluídas com sucesso no dia 1 de Julho.

Com o navio novamente a flutuar, iniciaram-se os testes e verificações aos sistemas de bordo, incluindo o arranque dos motores, geradores e bombas, processos considerados fundamentais para a realização das inspeções obrigatórias.

Ainda segundo a mesma fonte, nos dias 2 e 3 de Julho, técnicos da S&C Cabo Verde, em coordenação com as autoridades competentes, finalizaram os procedimentos necessários à emissão dos certificados de classe, de navegabilidade e de bandeira.

A CV Interilhas estima que o Kriola inicie a sua deslocação para Sotavento já no decorrer do dia 5 de Julho, ficando assim pronto para o regresso às ligações regulares entre as ilhas, a partir de segunda-feira.