Cabo Verde inicia projecto Nómadas Digitais em São Vicente

Objectivo é assegurar que os benefícios cheguem às comunidades locais.

Nómadas Digitais, segundo os promotores, é um projecto que está a dar passos “audaciosos” para abraçar o futuro do turismo e é concebido para atrair trabalhadores remotos e nómadas digitais para as ilhas.

Esta iniciativa do Ministério do Turismo de Cabo Verde em parceria com a Cabo Verde Digital é liderada pela “The Remote Impact” e visa redefinir a forma como avança o país ao diversificar o turismo e focar em práticas sustentáveis.

“Esta iniciativa afasta-se do modelo tradicional de turismo de massa, apresentando a cultura única de Cabo Verde, paisagens deslumbrantes e o estilo de vida local”, referem os promotores, sublinhando que Cabo Verde, neste processo, já investiu na infraestrutura tecnológica, tornando possível receber trabalhadores remotos com internet fiável e um ambiente acolhedor.

A gestora do Projecto do Nómadas Digitais Cabo Verde, Anna Maria Kochanska, afirmou que esta é uma oportunidade para o país diversificar a sua estratégia turística e sublinhou que não se trata apenas de atrair visitantes, mas também de criar sinergias vantajosas para todos e garantir que o turismo beneficie, em primeiro lugar, os cabo-verdianos.

A primeira fase do projecto vai investir na sensibilização, promovendo o potencial de Cabo Verde como o principal destino para nómadas digitais na África Ocidental, depois na construção de parcerias para fortalecer laços com empresas e partes interessadas locais e internacionais para criar um ecossistema sustentável.

A criação de comunidade incide também em reunir locais, trabalhadores remotos e membros da diáspora cabo-verdiana para colaborar e crescer juntos.

Cabo Verde está a alinhar esta iniciativa com os objectivos da Cabo Verde Digital para se tornar num centro tecnológico na África Ocidental.