Techpark permitirá criar e exportar serviços tecnológicos de Cabo Verde para o mundo - PM

Criar e exportar serviços de qualidade de Cabo Verde para o mundo é uma das grandes metas que o Parque Tecnológico de Cabo Verde irá permitir alcançar. Covicção do Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, expressa na cerimónia de inauguração do TechPark, que teve lugar na manhã desta segunda-feira, na cidade da Praia.

“Transformar Cabo Verde numa nação digital, inclusiva, conectada e global, através da economia digital e da transformação digital, para que possamos atingir dois objetivos: primeiro, posicionar Cabo Verde como um hub regional digital em África e a partir da nossa localização, produzir e exportar serviços de qualidade e criar emprego de qualidade para os nossos jovens. O segundo objectivo é modernizar e melhorar a eficiência e a produtividade do Estado, da administração dos seus serviços aos cidadãos e às empresas”, afirmou.

Ulisses Correia e Silva afirma que é preciso um Estado facilitador, para o qual o digital é importante, por democratizar o acesso aos serviços.

“O Estado é uma entidade importante em qualquer economia e ele pode ser um facilitador ou um complicador. Nós estamos no meio caminho, precisamos de ter um Estado facilitador. E o digital pode e ajuda a descomplicar, ajuda a eliminar pequenos poderes burocráticos que se alimentam da burocracia e a democratizar o acesso a serviços de qualidade. Queremos construir uma base sólida que sustente a nação digital, alicerçada na educação, na reconversão digital do sistema educativo, quer nas dimensões curriculares, quer no que tange aos métodos e tecnologias de ensino-aprendizagem”, apontou.

Em Junho. vai ser lançado o projeto Fundo Morabeza, para promoção do empreendedorismo digital. O financiamento será assegurado pelo Banco Africano de Desenvolvimento.

“No mês de junho nós vamos lançar um grande projeto, que é o Fundo Morabeza, onde 24 milhões de euros de investimentos vão estar alocados à promoção de empreendedorismo digital, à promoção de empreendedorismo jovem, mulher, nas tecnologias e em várias outras valências. Assim, podemos criar e massificar esse ambiente, essa capacidade de criar, realizar e fazer acontecer aquilo que os nossos jovens querem e esperam com a devida atenção”, frisou.

O Parque Tecnológico, da cidade da Praia, já acolhe cerca de duas dezenas de empresas, responsáveis por 300 postos de trabalho. A cerimónia de inauguração do TechPark contou com a presença do presidente do BAD, Akinwumi Adesina, entidade que financiou a obra, que representou um financiamento de 50 milhões de euros. As instalações da Praia ocupam uma área total de aproximadamente 15 hectares, divididos em centro de incubação, data center, centro de conferências, centro de formação e business center.

Esta terça-feira será inaugurado o Pólo do Mindelo.