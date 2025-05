PM considera que Cabo Verde tem que fazer processo gradativo até chegar à oficialização do crioulo

​O primeiro-ministro considerou esta terça-feira, no Mindelo, que Cabo Verde tem um caminho a percorrer até chegar à oficialização da língua cabo-verdiana, salientando que se trata de um processo gradativo que inclui a vinculação jurídico-legal.

Ulisses Correia e Silva reagia às declarações do Presidente da República, José Maria Neves, que defendeu a oficialização da língua cabo-verdiana durante as festividades dos 50 anos da Independência nacional.

“Começamos com a introdução da língua cabo-verdiana no 10º ano de escolaridade, portanto está numa fase de projecto-piloto, depois irá ser desenvolvido, porque isso depois tem consequências diversas, não só a nível do sistema de ensino, mas a nível do sistema legal, a legislação, a nível de tudo que é sistema de produção de comunicações e de informações escritas”, analisou.

Segundo o primeiro-ministro, os cabo-verdianos falam naturalmente o crioulo, mas o problema depois é garantir que todos os instrumentos estejam em condições de serem implementados para que toda a vinculação, incluindo a jurídica e legal, a de compromissos nacionais e internacionais, sejam garantidas através da língua crioula.