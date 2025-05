Tribunal da Boa Vista decreta prisão preventiva para dois suspeitos da prática do crime de tráfico de droga

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Boa Vista, realizou nesta quarta-feira, 14 de Maio, uma operação na zona do Bairro Boa Esperança, cidade de Sal Rei, que resultou na detenção em flagrante delito de dois homens suspeitos da prática do crime de tráfico de droga.

Segundo a Polícia Judiciária (PJ) a operação, realizada em articulação com a Brigada Marítima da Secção Central de Tráfico de Estupefacientes, no âmbito da prevenção do tráfico de drogas por via marítima, culminou na apreensão de 4,780 gramas de cannabis, que tinham chegado à ilha da Boa Vista por via marítima. Ainda na sequência da operação, a Polícia Judiciária apreendeu, na residência de um dos detidos, localizada no Bairro Boa Esperança, 450 gramas de cannabis, 3,74 gramas de cocaína, um montante em dinheiro equivalente a 20 mil escudos cabo-verdianos, além de outros elementos considerados relevantes para a investigação. Os dois detidos, com idades entre 33 e 40 anos, foram apresentados, nesta sexta-feira, 16 de maio, às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial. O Tribunal da Comarca da Boa Vista decretou para ambos a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva. Conforme a PJ, os suspeitos aguardam os ulteriores trâmites processuais na Cadeia Regional do Sal.

