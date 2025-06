O Centro de Saúde de Cidade Velha alertou esta terça-feira para o aumento de casos de COVID-19 e apelou à população para reforçar as medidas de prevenção e conter a propagação do vírus.

Num comunicado publicado na sua página do Facebook, as autoridades de saúde locais recomendam a higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel.

Também apelam ao uso de máscara em ambientes fechados ou com aglomeração, o distanciamento social e evitar sair de casa se estiver com sintomas gripais.

De referir que Cabo Verde registou o primeiro caso de COVID-19 em Março de 2020.

Segundo o site covid19.cv há actualmente 49 casos activos da doença.