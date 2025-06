Governo reafirma compromisso com justiça social e trabalho digno na 113.ª Conferência Internacional do Trabalho

O Governo defendeu hoje, em Genebra, a necessidade de reforçar a justiça social, a segurança no trabalho e a protecção dos trabalhadores digitais e informais, durante a 113.ª Conferência Internacional do Trabalho, promovida pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Na sua intervenção na sessão plenária, o Ministro de Estado da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, afirmou que Cabo Verde se associa, com firme convicção, aos trabalhos da conferência.

“Cabo Verde associa-se, com firme convicção, aos trabalhos desta sessão da Conferência, dedicada a temas que reflectem os desafios mais prementes do mundo do trabalho na actualidade.”

Segundo um comunicado do Governo, o ministro realçou que a pandemia da COVID-19 revelou fragilidades nos sistemas de segurança e saúde laboral, particularmente em países em desenvolvimento e insulares como Cabo Verde. Por isso, o país tem vindo a implementar uma estratégia nacional integrada para reforçar a proteção contra riscos biológicos.

O governante destacou medidas como a actualização da legislação sobre o seguro obrigatório de acidentes de trabalho e doenças profissionais, a validação de um manual de biossegurança para laboratórios e a introdução de normas específicas sobre biossegurança na legislação laboral. Referiu ainda a importância das parcerias com a OIT e a Organização Mundial da Saúde (OMS), nomeadamente em acções de capacitação técnica, distribuição de Equipamentos de Protecção Individual (EPI) e campanhas de sensibilização, inclusive dirigidas a imigrantes.

Sobre os desafios do trabalho nas plataformas digitais, Fernando Elísio Freire garantiu que “Cabo Verde está a desenvolver um quadro de políticas que equilibra a inovação tecnológica com a protecção dos direitos dos trabalhadores.”

Este esforço, segundo Fernando Elísio Freire, visa garantir condições laborais justas e acesso a benefícios sociais, em consonância com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030 da OIT.

Quanto à informalidade, o ministro destacou a implementação do Programa Nacional de Formalização, que prevê incentivos fiscais, acesso a microcrédito e formação em gestão para pequenos negócios. Adiantou também que estão a ser desenvolvidos sistemas simplificados de registo e licenciamento através de plataformas digitais, bem como políticas de promoção do empreendedorismo jovem e feminino e expansão da protecção social.

“Estas iniciativas reflectem o nosso compromisso em construir um mercado de trabalho justo, equitativo e resiliente, onde todos os cidadãos possam prosperar”, afirmou.

Na sua declaração, Fernando Elísio Freire saudou a criação da Coligação Global pela Justiça Social, promovida pela OIT, considerando-a “uma iniciativa visionária e necessária”, e garantiu que “só com justiça social poderemos garantir um futuro de paz, equidade e prosperidade para todos”.

Em nome da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), o ministro reiterou o apoio a um sistema multilateral centrado no desenvolvimento sustentável e apelou à adesão de todos os Estados-membros à Coligação Global como demonstração de compromisso com os direitos no trabalho. Reiterou ainda a importância de promover o português como língua de trabalho na OIT, bem como de reforçar a igualdade de género e a não discriminação no mundo laboral.

A participação de Cabo Verde na conferência, que decorre de 2 a 13 de Junho em Genebra, Suíça, insere-se na agenda do país de promover políticas laborais inclusivas e sustentáveis. A delegação cabo-verdiana é liderada pelo Ministro Fernando Elísio Freire, que representa o país de 10 a 13 de Junho, participando nos principais painéis sobre os desafios emergentes no mundo do trabalho.