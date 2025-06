Dois suspeitos detidos por crimes sexuais contra crianças na ilha do Fogo

O Ministério Público ordenou a detenção de dois indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 33 e os 43 anos, suspeitos da prática de vários crimes sexuais contra crianças e de maus-tratos a ascendentes, na ilha do Fogo.

Segundo nota divulgada pela Procuradoria-Geral da República(PGR), os dois indivíduos, naturais da freguesia de Nossa Senhora da Conceição, no concelho de São Filipe, foram detidos fora de flagrante delito no âmbito de dois autos de instrução em curso na Procuradoria da República da Comarca de São Filipe. A nota da PGR informa que os factos em causa apontam para indícios da prática dos crimes de agressão sexual de criança agravado, abuso sexual de criança e maus-tratos a ascendentes, todos previstos e punidos pela legislação. Apresentados ao tribunal para primeiro interrogatório judicial de arguidos, foi aplicada como medida de coacção, ao arguido de 43 anos, indiciado pela prática de um crime de abuso sexual de criança e um crime de maus-tratos a ascendentes, afastamento da casa de morada de família, proibição de contactar por qualquer forma ou meio com as ofendidas e a vítima, bem como apresentação periódica às autoridades. Ao arguido de 33 anos, indiciado da prática de um crime de agressão sexual de criança agravado, foi aplicada a medida de prisão preventiva. Os referidos processos continuam em investigação e mantêm-se em segredo de justiça.

