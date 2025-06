Cabo Verde inicia certificação de créditos de plástico com projecto-piloto que regista digitalmente resíduos recolhidos

Cabo Verde iniciou um projecto-piloto para certificar créditos de plástico. A iniciativa, liderada pela startup C-Plastic em parceria com organizações locais em São Vicente, Boa Vista e Santiago, já começou a registar digitalmente as quantidades de plástico recolhidas em ações de limpeza, aliando inovação ambiental, participação comunitária e impacto social.

Segundo um comunicado da C-Plastic, esta fase inicial visa implementar um sistema de certificação de créditos de plástico, que permitirá quantificar, validar e rastrear o impacto ambiental e social das acções realizadas.

Através deste sistema, espera-se que as comunidades locais sejam financeiramente recompensadas pelos seus esforços em prol da economia circular e da preservação do oceano e zonas costeiras.

Na ilha de Santiago, o projecto-piloto insere-se num programa mais abrangente, financiado pela Australian Aid, no âmbito do Direct Aid Program (DAP 2024-2025).

Com este apoio, a Associação para o Desenvolvimento de São Francisco tem reforçado a sua capacidade de intervenção local, promovendo acções de limpeza, transformação de resíduos plásticos em mobiliário escolar, dinamização de workshops e implementação do sistema de certificação.

A meta é recolher pelo menos 1.000 kg de plástico, transformar os resíduos em 200 cadeiras escolares recicladas e distribuí-las por escolas da comunidade, beneficiando diretamente cerca de 450 alunos.

O programa inclui ainda ações de formação e capacitação técnica para professores, alunos e membros da comunidade, campanhas de sensibilização ambiental, modernização do Ecocentro Ekonatura e instalação de um sistema contínuo de monitorização e avaliação.

A equipa da C-Plastic estará na ilha de Santiago entre os dias 16 e 20 de Junho para dinamizar uma série de formações e workshops no âmbito do projecto “Reciclagem e Restauro Sustentável para Comunidades Escolares de Cabo Verde”.

No dia 19 de Junho, às 16h00 haverá uma formação na Escola Não Agrupada de São Francisco (EBO): Introdução à Economia Circular e Créditos de Plástico e no dia 20 de Junho, às 08h30, uma acção de limpeza de praia na Praia de São Francisco.

Também no dia 20 de Junho, às 14h30 haverá uma formação na Escola Infância Feliz: Reciclagem Criativa e Sustentabilidade.

O comunicado informa ainda que haveráWorkshops paralelos com sessões práticas no Ecocentro Ekonatura com foco no restauro de mobiliário escolar, transformação de plásticos em placas recicladas e demonstração do sistema de certificação.

O referido projecto está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), nomeadamente o ODS 12 (produção e consumo sustentáveis), ODS 13 (acção climática) e ODS 14 (vida marinha).

“Estamos a criar um ecossistema de inovação social e ambiental em Cabo Verde, com base na participação das comunidades locais, tecnologia acessível e uma lógica de impacto partilhado. Esta experiência pode transformar-se num modelo internacional de referência”, afirma Filipa Reis Carvalho, cofundadora da C-Plastic.