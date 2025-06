​Navio Kriola retoma operação a partir do dia 4 de Julho

A CV Interilhas confirmou que o navio Kriola tem saída prevista da doca, onde se encontra em processo de reparação, entre os dias 30 de Junho e 1 de Julho. Já o navio Liberdadi deverá estar operacional na semana seguinte.

Segundo a empresa, “face à informação obtida junto dos Estaleiros da Cabnave, o navio Kriola tem data prevista para saída de doca entre os dias 30 de Junho e 1 de Julho, seguindo-se os testes de navegação, os procedimentos de certificação e as validações de segurança”.

A CV Interilhas informa ainda que o navio Kriola deverá retomar as operações a partir do dia 4 de Julho. Quanto ao Liberdadi, deverá voltar à actividade na semana seguinte.

A empresa destaca que todos os seus colaboradores continuam a trabalhar com empenho, garantindo, com o esforço e dedicação da tripulação do navio Dona Tututa, as ligações marítimas nas linhas de Sotavento, mantendo o compromisso com o serviço público e a mobilidade da população cabo-verdiana.

Entretanto, a CV Interilhas esclarece que, devido ao atraso na retoma dos navios Liberdadi e Kriola, por motivos alheios à sua responsabilidade, está a operar num contexto de emergência, com a frota reduzida a apenas dois navios disponíveis.

“Neste contexto, temos vindo a implementar medidas operacionais de reforço, com especial atenção às ilhas da Brava e do Maio, que são as mais afetadas pela indisponibilidade de navios na linha de Sotavento”, frisou a empresa.

A CVI sublinha que mantém contacto direto com as autarquias da ilha do Maio e Brava, com o objectivo de, em conjunto, encontrar soluções que respondam às necessidades das populações locais.

“Como resultado desse trabalho conjunto e da escuta activa das necessidades locais, foi feito um reajuste na programação de viagens do navio Dona Tututa na linha redonda, com especial atenção para datas críticas, festividades e horários de maior impacto, nomeadamente durante o período das festividades de São João na ilha da Brava”, aponta.